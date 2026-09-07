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PARIS TREPAT, Guillermo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PARIS TREPAT, Guillermo, q.e.p.d. - ¡Guille querido, te vamos a extrañar mucho! Jorge y Mariana Delfino, hijas, yernos y nietos despiden a su gran amigo con inmensa tristeza. Luz y chicos, los abrazamos muy fuerte.

PARIS TREPAT, Guillermo. - Amelia Alzaga de Cernadas y sus hijos Amelia, Eduardo, Agustina, Emilio, Clara y Magdalena acompañan a Luz y toda la familia, recordando a Guillermo con mucho cariño.

PARIS TREPAT, Guillermo, q.e.p.d. - Marcos y Estelita Escalante participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la querida Luz y toda su familia.

PARIS TREPAT, Guillermo, q.e.p.d. - Sus amigos Eduardo y Eloisa Bradley, Jorge y Mariana Delfino, Luisita Díaz Vieyra, Inés Hourbeigt, Enrique y Elvira Guevara Lynch y Hernán Martínez Núñez acompañan a Luz, hijos y nietos en este triste momento y ruegan una oración por el querido Guillermo.

PARÍS TREPAT, Guillermo, q.e.p.d. - La familia Dodero y la empresa Las Víboras agradece su colaboración de tantos años y acompaña a toda su familia con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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