SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PARODI, Luis H. S. (Chincho), q.e.p.d. - Teresa Grüneisen, Ricardo Grüneisen y Valeria Kalledey, Toia Grüneisen y Johnny Lanusse, Eduardo Grüneisen y Eugenia Salimei (as.), Magdalena Grüneisen y Daniel Artagaveytia e Isabel Grüneisen acompañan a la familia Parodi en tan tristes momentos.

Avisos fúnebres

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