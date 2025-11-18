SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PAZOS, Norberto José, Ing. civil, q.e.p.d., falleció el 17-11-2025. - El Consejo Profesional de Ingeniería Civil participa el fallecimiento de quien fuera su distinguido y digno presidente y presidente honorario, acompañando a su familia en tan triste momento. Siempre recordaremos su calidez, profesionalismo, sabiduría y hombría de bien.

