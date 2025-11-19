1
PAZOS, Norberto José, Ing.
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PAZOS, Norberto José, Ing., q.e.p.d., falleció el 17-11-2025. - CAVERA participa con profundo dolor el fallecimiento de su miembro del consejo honorífico y ruega una oración en su memoria.
