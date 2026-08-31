SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PEDERSOLI, Jorge Armando, q.e.p.d., 27-8-2026. - Fer, Anto y Ale Garbarino despedimos a George con amor recordando todo el cariño que nos brindó, y rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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