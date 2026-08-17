SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PEISCI, Carlos, q.e.p.d., falleció el 15-8-2026. - El consejo de administración y comunidad del Club de Campo Estancia Miralejos despiden a nuestro queridísimo y entrañable vecino con profunda tristeza. Acompañamos y abrazamos con afecto a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Lo recordaremos siempre con gratitud y cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa