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PEISCI, Carlos,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PEISCI, Carlos, q.e.p.d., falleció el 15-8-2026. - El consejo de administración y comunidad del Club de Campo Estancia Miralejos despiden a nuestro queridísimo y entrañable vecino con profunda tristeza. Acompañamos y abrazamos con afecto a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Lo recordaremos siempre con gratitud y cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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