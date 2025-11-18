LA NACION

PELAYO, Mariano José

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PELAYO, Mariano José, q.e.p.d. - Iván (Toto) Lafiandra y familia despiden con tristeza a Mariano y acompañan con mucho cariño y oraciones a todos los Pelayo.

PELAYO, Mariano José. - Laura Bonacina y Enrique Bosch lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Clara y familia con enorme cariño.

PELAYO, Mariano José. - Fernando González Oliva y familia despiden con profundo cariño al querido Bebe, deseando que el Señor lo reciba en sus brazos y lleve consuelo a su mujer e hijos.

PELAYO, Mariano José, q.e.p.d. - Tus amigos: Nacho Achával y Male, Alejandro Aguirre y Agus, Juanjo de Bary y Jose, Meco Bomchil y Pauline, Ignacio Bilbao la Vieja y Gloria, Fran Diaz Vega y Luchi, Rufo Escasany y Fede, Marce Gowland y Belu, Micho Martinez de Hoz y Belu, Beto Maqueda y Pili, Pancho Obarrio y Piti, Joaquín Odriozola y Mery, Lucas Pueyrredón y Bebu, Berto Quirno y Mery y Gon Urdapilleta y Pía te despiden con mucha tristeza y acompañan a Clari, Inda, Esme, Estanislao, Ticho, Pachi, Teo, Martín y Mike en este difícil momento.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan
    1

    ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan

  2. El duro reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos durante la pandemia
    2

    El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”

  3. Cuál es el monto de las pensiones de la Anses en diciembre
    3

    PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo

  4. Dakota Johnson, Emma Stone y los looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar
    4

    En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar

Cargando banners ...