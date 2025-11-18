SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PELAYO, Mariano José, q.e.p.d. - Iván (Toto) Lafiandra y familia despiden con tristeza a Mariano y acompañan con mucho cariño y oraciones a todos los Pelayo.

† PELAYO, Mariano José. - Laura Bonacina y Enrique Bosch lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Clara y familia con enorme cariño.

† PELAYO, Mariano José. - Fernando González Oliva y familia despiden con profundo cariño al querido Bebe, deseando que el Señor lo reciba en sus brazos y lleve consuelo a su mujer e hijos.

† PELAYO, Mariano José, q.e.p.d. - Tus amigos: Nacho Achával y Male, Alejandro Aguirre y Agus, Juanjo de Bary y Jose, Meco Bomchil y Pauline, Ignacio Bilbao la Vieja y Gloria, Fran Diaz Vega y Luchi, Rufo Escasany y Fede, Marce Gowland y Belu, Micho Martinez de Hoz y Belu, Beto Maqueda y Pili, Pancho Obarrio y Piti, Joaquín Odriozola y Mery, Lucas Pueyrredón y Bebu, Berto Quirno y Mery y Gon Urdapilleta y Pía te despiden con mucha tristeza y acompañan a Clari, Inda, Esme, Estanislao, Ticho, Pachi, Teo, Martín y Mike en este difícil momento.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa