PELAYO, Mariano José

PELAYO, Mariano José, q.e.p.d. - Juan Jorge Neuss, Constanza Uriarte y sus hijos Catalina y Rodolfo acompañan con profundo dolor a su mujer Clara, a sus hijos Indalecio, Esmeralda, Estanislao y a toda la familia en este duro momento.

