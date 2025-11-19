1
PELAYO, Mariano José
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PELAYO, Mariano José, q.e.p.d. - Juan Jorge Neuss, Constanza Uriarte y sus hijos Catalina y Rodolfo acompañan con profundo dolor a su mujer Clara, a sus hijos Indalecio, Esmeralda, Estanislao y a toda la familia en este duro momento.
