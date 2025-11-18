LA NACION

PELAYO, Mariano

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PELAYO, Mariano, q.e.p.d., falleció el 16-11-2025. - Los amigos del Golf Club Argentino, Nicolás Costantini, Fernando Strada, Armando Zungri, Manuel Arauz, Felipe Blaquier, Ernesto De Bary, Pedro Miguelez, Julian Miguelez, Nicolás Belgrano, Felipe Raffo y Andrés Arauz, despiden a su querido amigo Mariano y acompañan a toda su familia en este difícil y triste momento.

PELAYO, Mariano, q.e.p.d., falleció el 16-11-2025. - Nicolás Costantini y María Delfina Rosa despiden con tristeza a su querido amigo Mariano y acompañan con profundo dolor a Clara y a toda su familia en este doloroso momento.

PELAYO, Mariano, q.e.p.d. - Sus tíos Silvia, Graciela y Saverio y Lily y sus familias despiden a Mariano con mucha pena y acompañan a Clara, Ticho y Pachi y todos sus hijos y nietos con enorme cariño.

PELAYO, Mariano, q.e.p.d. - St. Catherine’s Moorlands’ School participa de su fallecimiento. Acompañamos a Clara, Indalecio, Esmeralda, Estanislao y a toda su familia con mucho cariño en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.

PELAYO, Mariano. - Abrazamos a toda la familia con gran cariño.Tendremos los más lindos recuerdos de Bebé en nuestra casa, toda una vida. Marinés y Mariano, Euge y Ñote y Jose y Juanjo de Bary.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan
    1

    ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan

  2. Cuál es el monto de las pensiones de la Anses en diciembre
    2

    PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo

  3. El duro reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos durante la pandemia
    3

    El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”

  4. La furia de Sabrina Rojas por el nuevo proyecto de Luciano Castro y Griselda Siciliani
    4

    La furia de Sabrina Rojas por el nuevo proyecto de Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Siempre dicen que están quebrados”

Cargando banners ...