PELAYO, Mariano
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PELAYO, Mariano, q.e.p.d., falleció el 16-11-2025. - Los amigos del Golf Club Argentino, Nicolás Costantini, Fernando Strada, Armando Zungri, Manuel Arauz, Felipe Blaquier, Ernesto De Bary, Pedro Miguelez, Julian Miguelez, Nicolás Belgrano, Felipe Raffo y Andrés Arauz, despiden a su querido amigo Mariano y acompañan a toda su familia en este difícil y triste momento.
† PELAYO, Mariano, q.e.p.d., falleció el 16-11-2025. - Nicolás Costantini y María Delfina Rosa despiden con tristeza a su querido amigo Mariano y acompañan con profundo dolor a Clara y a toda su familia en este doloroso momento.
† PELAYO, Mariano, q.e.p.d. - Sus tíos Silvia, Graciela y Saverio y Lily y sus familias despiden a Mariano con mucha pena y acompañan a Clara, Ticho y Pachi y todos sus hijos y nietos con enorme cariño.
† PELAYO, Mariano, q.e.p.d. - St. Catherine’s Moorlands’ School participa de su fallecimiento. Acompañamos a Clara, Indalecio, Esmeralda, Estanislao y a toda su familia con mucho cariño en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.
† PELAYO, Mariano. - Abrazamos a toda la familia con gran cariño.Tendremos los más lindos recuerdos de Bebé en nuestra casa, toda una vida. Marinés y Mariano, Euge y Ñote y Jose y Juanjo de Bary.
