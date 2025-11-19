PELAYO, Mariano
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PELAYO, Mariano. - Despedimos con inmensa tristeza al querido Bebe, y abrazamos a su familia en estos momentos de dolor. Eduardo Escasany y Helena, Rufino y Federica, Edu y Sabrina, Esmeralda y Pablo, Lorenzo, Isidro y Andrea.
† PELAYO, Mariano. - Máximo y Analú Bomchil y sus hijos Máximo José y Pauline y Martín despiden a Bebé con mucha tristeza y acompañan a los Pelayo con todo cariño.
† PELAYO, Mariano, q.e.p.d. - Fernando Strada y Cecilia Cordero, junto a sus hijos Fernando, Rocío y Nacho despiden con muchísima pena a Mariano y acompañan a Ticho, Pachi y familia en su gran dolor.
† PELAYO, MARIANO, q.e.p.d. - Raúl y Marcela Curutchet y familia despiden a Mariano con tristeza y acompañan a los Pelayo con oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
