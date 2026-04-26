1
PELHAM, Georgina,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PELHAM, Georgina, (Gina) q.e.p.d. - Dicen que cuando uno muere en día sábado, es la Virgen que lo vino a buscar. Luis Manuel Paz, Luz García Hamilton e hijas, desde Tucumán, abrazamos a tu Flia. y jamás olvidaremos tu enorme generosidad y bondad.
✝ PELHAM, Georgina, q.e.p.d. - Laura y Diego Félix San Martín despiden con enorme cariño a Gina, recordando tantos buenos momentos compartidos y abrazan con mucho afecto a Titi, Cuki y Nico.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La psicología dice que las personas que tienen sus casas sucias tienen alto el cortisol
- 3
La Corte rechazó el recurso de queja de una intendenta condenada a pagar 17 millones a un funcionario por agravios en las redes sociales
- 4
Estados Unidos planta bandera en Brasil y disputa con China el control de minerales clave