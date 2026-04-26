SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PELHAM, Georgina, (Gina) q.e.p.d. - Dicen que cuando uno muere en día sábado, es la Virgen que lo vino a buscar. Luis Manuel Paz, Luz García Hamilton e hijas, desde Tucumán, abrazamos a tu Flia. y jamás olvidaremos tu enorme generosidad y bondad.

✝ PELHAM, Georgina, q.e.p.d. - Laura y Diego Félix San Martín despiden con enorme cariño a Gina, recordando tantos buenos momentos compartidos y abrazan con mucho afecto a Titi, Cuki y Nico.

Avisos fúnebres

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