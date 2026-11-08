SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PENA MARIÑO, José, q.e.p.d., 24 de enero 1935 - 7 de noviembre 2026. - Con profundo dolor compartimos la noticia sobre la partida de José en este mundo, para seguir acompañándonos por siempre en nuestros corazones: Hoy 8 de noviembre, daremos un último saludo a partir de las 11 hs. en Parque Memorial de Pilar, ruta 8, Panamericana Km. 47, para luego realizar un responso a las 13.30. Sus hijas Karina y Flavia, nietos Julieta, Mateo y Agustina, yernos, cuñadas y su familia toda.

Avisos fúnebres

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