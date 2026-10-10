SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PERA, Juan Benito, coronel (R), q.e.p.d., falleció el 7-10-2026. - Sus hijos Cecilia, Carlos y Sandra y Juan Martín y María Luz; sus nietos Juan Pedro y Rochi, Santiago y Vicky, María y Agustín, Sofía y Tim (as.) y Javier; y sus bisnietos Bauti, Oli, Alfon, Luli, Lilo e Hilario participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y agradecen sinceramente a familiares, amigos y camaradas todas las muestras de afecto, condolencias y el acompañamiento brindado en este difícil momento.

✝ PERA, Juan Benito, Cnel. (R), q.e.p.d. - Los integrantes de la mesa de los martes del Jockey Club: Jorge Colombres Mármol, Gustavo Criscuolo, Urbano Diaz de Vivar, Roberto Doria Medina, Emilio Dumais, Sergio Etchart, Jose Enrique Garcia Enciso, Martín Lizaso, Rodolfo Martin Sarabia, Emilio Mendez Sarmiento, Fernando Menendez Behety, Diego Suñer y Benjamin Tripier acompañan a su hijo el Gral. Juan Martín y su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa