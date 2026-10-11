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PERA, Juan Benito

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PERA, Juan Benito, Cnel. (R), q.e.p.d. - Los integrantes de la mesa de los martes del Jockey Club: Jorge Colombres Mármol, Gustavo Criscuolo, Urbano Díaz de Vivar, Roberto Doria Medina, Emilio Dumais, Sergio Etchart, José Enrique García Enciso, Martín Lizaso, Rodolfo Martin Saravia, Emilio Méndez Sarmiento, Fernando Menéndez Behety, Diego Suñer y Benjamín Tripier acompañan a su hijo, el Gral. Juan Martín Pera, y su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
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