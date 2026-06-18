LA NACION

PERAZZO, Rafael

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PERAZZO, Rafael q.e.p.d. - Hereford Argentina participa con profundo pesar el fallecimiento de su ex director y acompaña con afecto a su familia.

PERAZZO, Rafael. - Martin y Josefina Aranguren e hijos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PERAZZO, Rafael. - Oscar Blanchard e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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