SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PERAZZO, Rafael q.e.p.d. - Hereford Argentina participa con profundo pesar el fallecimiento de su ex director y acompaña con afecto a su familia.

✝ PERAZZO, Rafael. - Martin y Josefina Aranguren e hijos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PERAZZO, Rafael. - Oscar Blanchard e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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