SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PEREIRA, Jorge Filipe, q.e.p.d., falleció el 10-6-2026. - Amor, honraremos tu dignidad, tu sonrisa y fortaleza. Hasta siempre. Tu mujer Justina y tus hijos adorados: Fausto y Nina.

✝ PEREIRA, Jorge Filipe, q.e.p.d., falleció el 10-6-2026. - Fortunato y Marcela Gómez Romero junto a sus hijos Federico y Adriana, Santiago y Dolores y sus nietas Elena, Amalia y Nina despiden a Jorge con enorme tristeza y abrazan a Justina, Nina y Fausto con todo su amor.

✝ PEREIRA, Jorge Filipe, q.e.p.d. 10-6-2026 . - Cecilia Uriburu y sus hijos Alfonso, Manuel y Juana Ibáñez Padilla despiden a Jorge con mucha tristeza y abrazan con el corazón a Justi, Nina y Fausto. Siempre te recordaremos con tu sonrisa y tu humor.

✝ PEREIRA, Jorge Filipe, q.e.p.d., 10-6-2026. - Marcelo Pereyra Iraola y Victoria Gurruchaga e hijos, abrazan a Justi, Fausto y Nina en este triste momento.

Avisos fúnebres

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