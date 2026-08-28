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PEREIRA VAZQUEZ, José
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PEREIRA VAZQUEZ, José q.e.p.d. - El consorcio de Gelly y Obes 2247 acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oracion en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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