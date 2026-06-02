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PEREYRA ZORRAQUIN, Francisco

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PEREYRA ZORRAQUIN, Francisco. - Tu hermano Marcos y Florencia Bravo, sus hijas Sofía y Santiago Posadas, Victoria y su nieta Elenita, te despiden con inmenso amor. Te vamos a extrañar siempre.

PEREYRA ZORRAQUÍN, Francisco, q.e.p.d. - Su hermano Adrián e Inés Racedo y sus hijos Nicolás y Rosario, Santiago y Mariano lo despiden con profunda tristeza. Acompañamos a Martita y a los chicos y rogamos una oración en su memoria.

PEREYRA ZORRAQUIN, Francisco. - Sus primos Zorraquin Vivot lo despiden con inmenso dolor y acompañan a su querida familia en oración.

PEREYRA ZORRAQUIN, Francisco. - Su cuñada Patsy Smart de Aguirre Saravia y sus hijos Pedro y Sabine, Vero y Matías, Pato y Ceci, Vicky y Bruno, Mery y Tato, despiden al queridísimo Pancho y ruegan una oración en su memoria.

PEREYRA ZORRAQUIN, Francisco. - Enrique Martin Ferro y familia despiden a su amigo Pancho con mucho cariño y acompañan a su familia en este doloroso momento.

PEREYRA ZORRAQUIN, Francisco J. - El equipo de Union SGR y PZI SA despiden con gran tristeza a uno de sus fundadores y agradece sus muchos años de compromiso y dedicación. ¡Lo vamos a extrañar!

PEREYRA ZORRAQUIN, Francisco J. - Cata e Ignacio Ichaso, sus hijos Catu y Diego, Iñaki y Sil, Josefina y Guillo despiden con mucho cariño al gran Pancho y abrazan a toda la familia Pereyra Zorraquin.

PEREYRA ZORRAQUIN, Francisco J., q.e.p.d. - Sus amigos de Champa 75 C despiden al querido Pancho y acompañan a su familia con oraciones y bendiciones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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