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PÉREZ ARABIA, Lina Catalina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PÉREZ ARABIA, Lina Catalina, q.e.p.d. - El equipo de Dsports acompaña con mucho cariño a Chapa Bidegain y familia en este difícil momento.
✝ PÉREZ ARABIA, Lina Catalina, q.e.p.d. - Desde Waiken ILW acompañamos con cariño a Hernán “Chapa” Bidegain y a su familia ante el fallecimiento de su madre. Nuestras más sinceras condolencias en este momento de tristeza y dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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