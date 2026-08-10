Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Canadá

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Los ocho tenistas que ganaron sus partidos de la cuarta ronda siguen en carrera por el título; ya no quedan argentinos en el cuadro
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Se completó este domingo la cuarta ronda del Masters 1000 de Canadá, que se disputa en el estadio IGA de Montreal sobre canchas de cemento, y se definieron los ocho tenistas que siguen en carrera por el título. El torneo tiene la particularidad que alterna su sede con Toronto, ciudad en la que este año se desarrolla el WTA 1000 para la rama femenina.
En la parte alta del cuadro quedaron emparejados Daniel Mérida vs. Learner Tien (12°) y Jakub Mensik (13°) vs. Ben Shelton (5°), el único Top 10 preclasificado que siguen en el certamen y campeón defensor de la corona que logró en 2025 en Toronto. El español venció en octavos al neerlandés Tallon Griekspoor por 6-3 y 6-1; el estadounidense sacó del torneo a Thiago Tirante, el último argentino que continuaba con vida, por 6-4 y 6-4; el checo superó al también neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-4 y 7-5; y Shelton doblegó al brasileño Joao Fonseca (22°) por 6-3 y 7-6 (3).
En la parte baja chocarán Rafael Jódar (20°) vs. Arthur Fils (18°) y Luciano Darderi (19°) vs. Brandon Nakashima (28°). El español se impuso al checo Jiri Lehecka (8°) por 6-3 y 6-3; el francés al británico Cameron Norrie por 6-2 y 7-6 (8); el argentino nacionalizado italiano al portugués Nuno Borges por 4-6, 6-3 y 7-5; y Nakashima a Arthur Rinderknech (23°) por 7-6 (4), 5-7 y 7-5.
Resultados de octavos de final del Masters 1000 de Montreal
- Daniel Mérida a Tallon Griekspoor por 6-3 y 6-1.
- Learner Tien (12°) a Thiago Tirante por 6-4 y 6-4.
- Jakub Mensik (13°) a Botic Van de Zandschulp por 6-4 y 7-5.
- Ben Shelton (5°) a Joao Fonseca (22°) por 6-3 y 7-6 (3).
- Rafael Jódar (20°) a Jiri Lehecka (8°) por 6-3 y 6-3.
- Arthur Fils (18°) a Cameron Norrie por 6-2 y 7-6 (8).
- Luciano Darderi (19°) a Nuno Borges por 4-6, 6-3 y 7-5.
- Brandon Nakashima (28°) a Arthur Rinderknech (23°) por 7-6 (4), 5-7 y 7-5.
Cronograma de cuartos de final del Masters 1000 de Montreal
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Daniel Mérida vs. Learner Tien (12°) - Martes 11 de agosto.
- Jakub Mensik (13°) vs. Ben Shelton (5°) - Martes 11 de agosto.
- Rafael Jódar (20°) vs. Arthur Fils (18°) - Lunes 10 de agosto desde no antes de las 18 en la Cancha Central.
- Luciano Darderi (19°) vs. Brandon Nakashima (28°) - Lunes 10 de agosto desde no antes de las 19.30 en la Cancha Central.
Los partidos del Masters 1000 de Canadá se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Últimos 10 campeones del Masters 1000 de Montreal
- 2025: Ben Shelton (Estados Unidos).
- 2024: Alexei Popyrin (Australia).
- 2023: Jannik Sinner (Italia).
- 2022: Pablo Carreño Busta (España).
- 2021: Daniil Medvedev (Rusia).
- 2019: Rafael Nadal (España).
- 2018: Rafael Nadal (España).
- 2017: Alexander Zverev (Alemania).
- 2016: Novak Djokovic (Serbia).
- 2015: Andy Murray (Gran Bretaña).
Tabla de campeones del Masters 1000 de Canadá
- Iván Lendl (Checoslovaquia) - 6
- Rafael Nadal (España) - 5
- Novak Djokovic (Serbia) - 4
- Andre Agassi (Estados Unidos) / Andy Murray (Gran Bretaña) - 3
- Roger Federer (Suiza) / Guillermo Vilas (Argentina) / John McEnroe (Estados Unidos) - 2
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