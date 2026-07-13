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PÉREZ DE GUZMÁN YBARRA, José María,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PÉREZ DE GUZMÁN YBARRA, José María, q.e.p.d., volvió a la casa del Padre el 12-7-2026. - Su mujer Magdalena Lanús, sus hijos Pepín, Santi, Marina, Manu y Anita lo despiden con mucho amor. Gracias por ser el mejor papá del mundo.

PÉREZ DE GUZMÁN YBARRA, José María, q.e.p.d., falleció el 12-7-2026. - Manuel e Inés Lanús y sus hijos, Manuel y Elo, Sol y Nacho, Panchi y Xime, Nachi y Majo, Agus y Negrita, Matías y Mery, Ine y Paqui y sus 28 sobrinos lo despiden con mucho amor y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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