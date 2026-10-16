SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PEREZ VILLAMIL, Graciela, q.e.p.d., falleció el 14-10-2026. - Su hermana Biyina y Tomás Heller, sus sobrinos Alejandrina y Diego, Paula y Guillermo, junto a sus sobrinas nietas Ani, Luisa, Sofía e Isabella la despiden con mucho amor y la recordarán siempre.

✝ PEREZ VILLAMIL, Graciela, q.e.p.d. - Sus amigos del Hípico, despiden a Graciela con cariño y acompañan a Biyina, Tomy y familia. Ana, Hebe, Bebi, Barba, Marisa, Carlos y Beatriz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa