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PEREZ VILLAMIL, Graciela,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PEREZ VILLAMIL, Graciela, q.e.p.d., falleció el 14-10-2026. - Su hermana Biyina y Tomás Heller, sus sobrinos Alejandrina y Diego, Paula y Guillermo, junto a sus sobrinas nietas Ani, Luisa, Sofía e Isabella la despiden con mucho amor y la recordarán siempre.
✝ PEREZ VILLAMIL, Graciela, q.e.p.d. - Sus amigos del Hípico, despiden a Graciela con cariño y acompañan a Biyina, Tomy y familia. Ana, Hebe, Bebi, Barba, Marisa, Carlos y Beatriz.
Aviso publicado en la edición impresa
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