PERÓ, Alina
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PERÓ de PAZ, Alina, 17-4-2026. - Juan Padilla, Jorge y Dolores Paz, nietos, bisnietos y colaboradores invitan a acompañarlos a su despedida hoy, a las 12.15, en el cementerio de la Recoleta.
✝ PERÓ, Alina. - Sus sobrinos Vernet Basualdo, Luis Maria, Valentina, Ana, Florencia y sus familias despiden con profunda tristeza a la querida Mamalina y acompañan a sus primos Padilla y Paz con cariño y oraciones.
✝ PERÓ de PAZ, Alina. - Querida Loli, tus amigas del colegio despedimos con tristeza a Alina y te acompañamos con mucho cariño: Fer Perrotta, Mery Bianco, Vicky Fendrik, Asun del Azar, Ine Arocena, Pinky Zuberbuhler, Ale Santurio, Sol Álvarez, Ceci Majdalani, Loli Leloir, Paula Ricci, Mechi Bengolea, Flor Pintelos, Flopa Granara, Vicky Serigos, Sofia Gibelli, Male Vigil, Lola Aramburu, Cynthia Shaw, Paula Cossio, Connie Bianciotto, Flor Benito, Paula Eddy, Ximena Colombres, Agus Ocampo, Patsy Aberg Cobo, Pancha Guzman, Petu Anzorreguy y Tere Diez de Tejada.
PERÓ, Alina. - Acompañamos a su nieto Nacho Ballester con sentido pesar. Eduardo Márquez y Flia.
Aviso publicado en la edición impresa