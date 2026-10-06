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PETRARCA, Vicente José,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PETRARCA, Vicente José, q.e.p.d., falleció 3-10-2026. - Los integrantes del Estudio Chaloupka acompañan a Lucila en su dolor y rezan por el descanso de su querido padre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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