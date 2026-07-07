LA NACION

PETRUCCI, Darío Ernesto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PETRUCCI, Darío Ernesto, Dr., q.e.p.d. falleció el 5-7-26. - La comisión directiva y socios de la Asociación de Residentes del San Carlos Country, participan el fallecimiento de su socio y acompañan a su familia con afecto.

PETRUCCI, Darío Ernesto, q.e.p.d., falleció el 5-7-2026. - Sus amigos del country San Carlos: Coti Gutiérrez de Bogliano, Mario y Pampi Sisto y Carlos Manuel y Maribel Bertacchini Ugarteche participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Presentaron en el juicio por la muerte de Maradona el video del saludo de CFK por su cumpleaños de 60
    1

    Presentaron en el juicio por la muerte de Maradona el video del saludo de CFK por su cumpleaños de 60

  2. La Casa de Moneda volverá a encender sus máquinas para imprimir billetes de Nigeria
    2

    La Casa de Moneda volverá a encender sus máquinas para imprimir billetes de Nigeria

  3. La resiliencia de los nacidos en los años 60 y 70 por crecer en una realidad marcada por la exigencia y la libertad
    3

    La psicología explica la resiliencia de los nacidos en los años 60 y 70 por crecer en una realidad marcada por la exigencia y la libertad

  4. Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA
    4

    Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos