SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PETRUCCI, Darío Ernesto, Dr., q.e.p.d. falleció el 5-7-26. - La comisión directiva y socios de la Asociación de Residentes del San Carlos Country, participan el fallecimiento de su socio y acompañan a su familia con afecto.

✝ PETRUCCI, Darío Ernesto, q.e.p.d., falleció el 5-7-2026. - Sus amigos del country San Carlos: Coti Gutiérrez de Bogliano, Mario y Pampi Sisto y Carlos Manuel y Maribel Bertacchini Ugarteche participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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