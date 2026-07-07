1
PETRUCCI, Darío Ernesto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PETRUCCI, Darío Ernesto, Dr., q.e.p.d. falleció el 5-7-26. - La comisión directiva y socios de la Asociación de Residentes del San Carlos Country, participan el fallecimiento de su socio y acompañan a su familia con afecto.
✝ PETRUCCI, Darío Ernesto, q.e.p.d., falleció el 5-7-2026. - Sus amigos del country San Carlos: Coti Gutiérrez de Bogliano, Mario y Pampi Sisto y Carlos Manuel y Maribel Bertacchini Ugarteche participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La Casa de Moneda volverá a encender sus máquinas para imprimir billetes de Nigeria
- 3
La psicología explica la resiliencia de los nacidos en los años 60 y 70 por crecer en una realidad marcada por la exigencia y la libertad
- 4
Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos