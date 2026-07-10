LA NACION

PETTY DE OXENFORD, María

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PETTY de OXENFORD, María (Mary), q.e.p.d. - Su prima hermana Joan Croucher y sus hijos Martín, Paula y Sebastian la despiden, agradeciendo la vida compartida, y acompañando a sus hijos, nietos y bisnietos con gran cariño y oraciones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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