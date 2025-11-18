1
PIANA DE VELASQUES, Ana María
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PIANA de VELASQUES, Ana María, q.e.p.d. - Claudia Borrás, Graciela B. de Xanthopoulos y Georges Xanthopoulos e hijos junto a la comunidad del St. Mary of the Hills School participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Agus, Floppy, More, Delfi y familia, invocando la protección de María en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
