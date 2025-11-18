SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PIANA VELASQUES, Ana María, q.e.p.d. - St Catherine’s Moorlands’ School participa de su fallecimiento. Acompañamos a Ine y a toda su familia con mucho cariño en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.

