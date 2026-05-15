SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PICCIONE, Fernando Andrés, falleció en Melbourne, Australia, el 13-5-2026. - Su madre Silvia Cabezas Pizarro, su esposa Geraldine Brault, sus hijos Nino y Remi; sus hermanos María Gracia y Carlos Rolandelli, Carlos María y Nadia Ceballos, sus sobrinos Esteban y Santiago Rolandelli y Mora y Ámbar Piccione lo despiden con profunda tristeza.

Avisos fúnebres

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