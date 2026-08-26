SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PICCOLOMINI, Melisa, q.e.p.d., falleció el 24-8-2026. - Lomas de Núñez Upper School participa con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de Luna y acompaña a la familia Pietrantonio en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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