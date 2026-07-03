SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PICO ESTRADA, Santiago, falleció el 2-7-2026. - Familia Day participa el fallecimiento de su querido primo. Te extrañaremos.

✝ PICO ESTRADA, Santiago, q.e.p.d., falleció el 2 de julio de 2026. - Su prima Alejandra Pico Estrada lo despide con mucho cariño.

✝ PICO ESTRADA, Santiago, q.e.p.d., falleció el 2-7-2026. - La familia de Tommy: Inés, Martín y Florencia, Constanza y Matías, Tomás Jr. y sus hijos acompañan a la familia, recordándolo siempre con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa