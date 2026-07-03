LA NACION

PICO ESTRADA, Santiago

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PICO ESTRADA, Santiago, falleció el 2-7-2026. - Familia Day participa el fallecimiento de su querido primo. Te extrañaremos.

PICO ESTRADA, Santiago, q.e.p.d., falleció el 2 de julio de 2026. - Su prima Alejandra Pico Estrada lo despide con mucho cariño.

PICO ESTRADA, Santiago, q.e.p.d., falleció el 2-7-2026. - La familia de Tommy: Inés, Martín y Florencia, Constanza y Matías, Tomás Jr. y sus hijos acompañan a la familia, recordándolo siempre con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un líder del maní desembarca en un importante negocio alimenticio
    1

    Un líder del maní desembarca en un importante negocio alimenticio

  2. Despiertan a uno de los expedientes de corrupción más lentos de la Justicia
    2

    La causa por YPF: contra el criterio de Lijo, la Cámara vuelve a empujar el expediente y suma una querella

  3. Con un penal de Cristiano Ronaldo y un gol en el descuento, Portugal venció 2-1 a Croacia y avanzó a los octavos de final
    3

    Portugal pasó a los octavos de final del Mundial: venció 2-1 a Croacia con un gol de Cristiano Ronaldo

  4. Interpretó al personaje más torpe de Harry Potter y hoy es todo un galán
    4

    Interpretó al personaje más torpe de Harry Potter y hoy es todo un galán