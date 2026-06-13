PILLER, Joan,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PILLER de RODRIGUEZ LUBARY, Joan, q.e.p.d., falleció el 12-6-2026. - Con profundo dolor despedimos a Grandma Jo. Sus hijos Liz y Carlos, Andy y Fernanda, Patsy y David y Helen y Santiago como asi también sus nietos Zaca, Nico, Ben, Matías, Tomás, Marcos, Winnie, Charlie, Max, Sofía, Josie, Camila, Vicky, Santi y sus bisnietas Sienna, Antonia, Mía, Simona y Josefina. La recordaremos con amor eterno y agradecemos todo lo que nos brindó a lo largo de su vida. Invitamos a familiares y amigos a acompañarnos en su despedida el sábado 13 de junio, a las 15, en el Parque Memorial.

✝ PILLER de RODRIGUEZ LUBARY, Joan, q.e.p.d., 12-6-2026. - Los amigos de Andy de la comisión directiva del Club San Andrés acompaña a toda la familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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