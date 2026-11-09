PIRÁN, Marta

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PIRÁN de GÁNDARA, Marta, q.e.p.d. - Horacio A. Vaccare y sus hijos: María, Magdalena, su ahijada, Horacio M., Lucía y familias despiden con mucha tristeza a Martita y abrazan a Pepe y familia, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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