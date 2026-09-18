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PISANO, Edith H. Maiztegui de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PISANO, Edith H. Maiztegui de. - FUSAVI, Fundacion Médica de Salud Visual, acompaña a su hijo Gastón y a su querida familia, con profundo cariño y oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
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