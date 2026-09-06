SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PISTONE, Julia Enriquez de. - 5-9-2026. - Querida Nani, te despedimos con mucha tristeza. Tus hijos Sebastián y María Figueras; Max y Bárbara Hume, Bucky y Carmen Romero; sus nietos Martina, Felipe y Matías; Tomás, Olivia, Santos y Juana; Delfina, Mateo y Malena. Agradeciendo a Dios por tu gran ejemplo de vida. Jardín de Paz, a las 13.30.

PISTONE, Julia Enriquez de. - Sus consuegros, Susana y Fernando Hume, hijos y nietos, la despiden con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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