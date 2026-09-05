La Justicia aún no le decomisó ni un peso a Cristina Kirchner, pero el Estado deberá pagarle US$10 millones a los abogados

Mientras la Justicia no logró decomisar aún ni un peso a Cristina Kirchner de los 587 millones de dólares que debe pagar por su condena por corrupción en la causa Vialidad, sus abogados y los del resto de los acusados cobrarán honorarios por casi 10 millones de dólares, que deberá pagar el Estado, porque perdió un juicio civil en su contra.

La razón de esta paradoja es que Vialidad Nacional dejó caer la causa civil, pues no siguió adelante con el reclamo y, por lo tanto, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal entendió que operó la “caducidad de la instancia”. Dio por terminado el juicio.

La justicia calculó los honorarios que debe pagar el Estado y cobrar los abogados que ganaron este juicio civil, una suma cercana a los 10 millones de dólares.

Vialidad Nacional, en un último intento desesperado de evitar el pago presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, que debe resolver si confirma que el Estado se distrajo y dejó caer el juicio, o si revierte la decisión.

La inactividad de fondo del Estado en la demanda civil empezó durante el gobierno de Alberto Fernández, pero se consumó entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, cuando ya gobernaba Javier Milei.

Sergio Massa y Alberto Fernández Captura

Los abogados, tanto los de los funcionarios condenados como los de los absueltos, pidieron que les calculen los honorarios y pidieron cobrar, pero la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal frenó, el 14 de julio, el trámite de regulación de honorarios hasta que se pronuncie la Corte.

Los abogados de Cristina Kirchner fueron a la Corte para destrabar el cobro de esos honorarios. Luis Goldín y Fernando Muriel denunciaron “privación de justicia” y pidieron que se anule la decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal que congeló todas las regulaciones.

Hay en juego unos 13.614 millones de pesos para doce letrados, que equivalen a casi 10 millones de dólares.

Goldín y Muriel, que lograron cerrar por caducidad el juicio civil que la Dirección Nacional de Vialidad le había iniciado a Cristina Kirchner, se presentaron ante la Corte Suprema para poder cobrar.

La justicia todavía no logró decomisarle ni un peso a Cristina Kirchner Hernan Zenteno - La Nacion

Pidieron el 4 de agosto que la Corte se avoque al expediente y declare la nulidad de la resolución con la que la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal frenó la regulación de honorarios.

No es una queja ni un recurso extraordinario: es una presentación directa por “efectiva privación de justicia”. Argumentaron que el Código Procesal Civil y Comercial establece que, mientras la Corte no haga lugar a una queja, no corresponde que se frene todo.

El juicio civil que había iniciado Vialidad Nacional en la época de Mauricio Macri contra Cristina Kirchner y el resto de los acusados terminó y se cayó por caducidad, porque el Estado no lo impulsó.

Javier Iguacel, adminsitrador de Vialidad entre 2015 y 2018

Como perdió, el Estado, es decir, todos los contribuyentes, deben pagar los honorarios de los abogados que fueron regulados en 13.614 millones de pesos, calculados en una unidad denominada UMA. Son casi 10 millones de dólares, con el IVA incluido.

Según la liquidación de honorarios que hizo la justicia el abogado que más cobra es Miguel Ángel Arce Aggeo, que percibirá 3714 millones de pesos o 2.427.604 de dólares. Defendió a Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibañez, y lo hizo como apoderado, de modo que corresponde un adicional del 40%. Mariano Fragueiro Frías, que defendió a Héctor René Garro y logró su absolución en la causa penal, cobrará lo mismo que Mario Fernando Ganora, apoderado de Raúl Osvaldo Daruich. Son 1857 millones de pesos o 1.213.802 dólares, cada uno.

Los abogados Marcelo Antonio Sgro y Fernando Díaz Cantón, que representaron al exdirector de Vialidad Nélson Periotti; Horacio Faillace y Lucio Simonetti, por el exsecretario de Obras Públicas Abel Fatala ( de quien lograron su absolución) y Santiago Mauricio Perlo y Gabriel Alberto Domenech-Achetone, por el exsecretario José Francisco López percibirán 663 millones de pesos o unos 433.501 dólares cada uno y 1326 millones de pesos o 867.001 dólares por defensa.

A Oscar Luis Vignale, patrocinante de Raúl Gilberto Pavesi le fueron regulados 1325 millones de pesos, unos 866.320 de dólares.

La defensa de Cristina Kirchner, pese a que consiguió la caducidad de instancia es la que menos percibirá: a Goldín le regularon 549,8 millones de pesos, unos 359.354 dólares y a Muriel 331,1 millones de pesos, unos 216.410 dólares.

Entre los dos 880,9 millones de pesos 575.764 dólares.

Vialidad Nacional reclamaba $22.300 millones cuando presentó la demanda, en 2018, durante la gestión de Javier Iguacel al frente del organismo.

La regulación de honorarios efectuada el 9 de abril de 2026 no conformó a nadie. Los beneficiarios los consideraron bajos; Vialidad, muy altos.

Sobre todo eso cayó la decisión de la Cámara del 14 de julio, firmada por Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier, que frenó todo hasta que la Corte resuelva.

Los camaristas señalaron que, mientras esa queja siga en trámite, no hay sentencia firme que permita definir la suerte de los honorarios.

Hay ahora dos expedientes en la Corte que tratan sobre Cristina Kirchner y el dinero. El recurso de queja de Vialidad contra la caducidad de instancia y el reclamo de los abogados por sus honorarios y del otro lado, los cuestionamientos de la expresidenta a la ejecución del decomiso de sus bienes por la condena en la causa Vialidad.