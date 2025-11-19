LA NACION

PIZARRO MIGUENS, Mora

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PIZARRO MIGUENS, Mora. - Tus hermanos Rocío, Modestino y Mili te despiden con mucho amor. Fuiste una guerrera, ya estás con mamá y papá, te amamos mucho. Te despedimos hoy, 14.30 hs., en el Parque Memorial.

PIZARRO MIGUENS, Mora. - Tus sobrinos Martu, Manu, El Gordo, Fermín, Blas y Helena te despiden con mucho amor.

PIZARRO MIGUENS, Mora, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios de Av. Callao 1370 participa su fallecimiento.

PIZARRO MIGUENS, Mora. - Sos la mejor amiga de todas mis vidas, te voy a extrañar mucho. Con Pablo les mandamos un abrazo inmenso a Rocío, Modestino y sus chicos. Dubi.

