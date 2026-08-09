SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

POLLITZER, Jorge. - Despedimos con tristeza a Jorge, amigo de la vida de Marta y Roberto Pradier. Marta, Marlène y Diego Escarrá, Robbie, Martín y Louise Jourdain (as.), Silvina y sus familias acompañamos con mucho amor a Isabel, a sus hijos y a sus familias.

Avisos fúnebres

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