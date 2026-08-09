1
POLLITZER, Jorge
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
POLLITZER, Jorge. - Despedimos con tristeza a Jorge, amigo de la vida de Marta y Roberto Pradier. Marta, Marlène y Diego Escarrá, Robbie, Martín y Louise Jourdain (as.), Silvina y sus familias acompañamos con mucho amor a Isabel, a sus hijos y a sus familias.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Anuncian un espectáculo astronómico: “El eclipse total de agosto 2026 puede ser visible junto a auroras boreales”
- 3
“Vivir con esa decisión”: cayó con su hijita al lago en el auto y tuvo que salir para poder respirar sin haberla hallado
- 4
Natalia Oreiro contó cómo está hoy su hijo Atahualpa: música, carpintería y una pasión inesperada