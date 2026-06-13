SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PONASSO, Francisco Fernando. - Fernan querido, gracias por la hermosa vida que construimos juntos. Fuiste el faro de mi vida. ¡Hasta volver a vernos! Tu esposa Sonia.

✝ PONASSO, Francisco Fernando. - Fernan querido, te despedimos con profundo dolor. Fuiste un gran ejemplo de vida y nuestro orgullo. Gran marido, papá, hijo, hermano y amigo. Te vamos a extrañar eternamente y te llevamos en nuestros corazones para siempre. Gracias por la hermosa vida que nos diste y por transmitirnos tu sabiduría y valores. Te amamos y recordaremos por siempre. Sonia, tus hijos Alejandro y Fernanda, tu yerno Alejandro, tu nuera Lorena y tus nietos Trini, Vicu y Tomi. ¡Hasta siempre papito!

✝ PONASSO, Francisco Fernando, q.e.p.d., falleció el 11-6-2026. - Tu Hermano Carlos, tu cuñada Elvira y tus sobrinos Adrián y Luis Fernando, te extrañaremos siempre, con mucho dolor por tu partida, por que marcaste un rumbo a toda la familia con tu moral, empeño y trabajo y siempre estarás en nuestros corazones. Rogamos una oración en su memoria.

✝ PONASSO, Francisco Fernando. - Edenor SA lamenta el fallecimiento de Francisco Fernando Ponasso, quien fuera presidente de Edenor, y acompaña a su familia en este momento de dolor.

✝ PONASSO, Francisco Fernando, q.e.p.d. - Cristina y Juan Carlos Burgui despiden a Fernando con profundo dolor y abrazan a Sonia y familia en tan triste momento.

✝ PONASSO, Francisco Fernando, q.e.p.d. - Eduardo J. Romero y Debora Filardi despiden con cariño a Fernando con quien hemos compartido tantos buenos momentos y acompañan a Sonia y su familia con sus oraciones.

✝ PONASSO, Francisco Fernando, q.e.p.d., falleció el 11-6-2026. - Edgardo Volosin, presidente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, ADEERA, su comisión directiva y el personal de la asociación participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera presidente de la asociación, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa