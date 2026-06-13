PONASSO, Francisco Fernando
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PONASSO, Francisco Fernando. - Fernan querido, gracias por la hermosa vida que construimos juntos. Fuiste el faro de mi vida. ¡Hasta volver a vernos! Tu esposa Sonia.
✝ PONASSO, Francisco Fernando. - Fernan querido, te despedimos con profundo dolor. Fuiste un gran ejemplo de vida y nuestro orgullo. Gran marido, papá, hijo, hermano y amigo. Te vamos a extrañar eternamente y te llevamos en nuestros corazones para siempre. Gracias por la hermosa vida que nos diste y por transmitirnos tu sabiduría y valores. Te amamos y recordaremos por siempre. Sonia, tus hijos Alejandro y Fernanda, tu yerno Alejandro, tu nuera Lorena y tus nietos Trini, Vicu y Tomi. ¡Hasta siempre papito!
✝ PONASSO, Francisco Fernando, q.e.p.d., falleció el 11-6-2026. - Tu Hermano Carlos, tu cuñada Elvira y tus sobrinos Adrián y Luis Fernando, te extrañaremos siempre, con mucho dolor por tu partida, por que marcaste un rumbo a toda la familia con tu moral, empeño y trabajo y siempre estarás en nuestros corazones. Rogamos una oración en su memoria.
✝ PONASSO, Francisco Fernando. - Edenor SA lamenta el fallecimiento de Francisco Fernando Ponasso, quien fuera presidente de Edenor, y acompaña a su familia en este momento de dolor.
✝ PONASSO, Francisco Fernando, q.e.p.d. - Cristina y Juan Carlos Burgui despiden a Fernando con profundo dolor y abrazan a Sonia y familia en tan triste momento.
✝ PONASSO, Francisco Fernando, q.e.p.d. - Eduardo J. Romero y Debora Filardi despiden con cariño a Fernando con quien hemos compartido tantos buenos momentos y acompañan a Sonia y su familia con sus oraciones.
✝ PONASSO, Francisco Fernando, q.e.p.d., falleció el 11-6-2026. - Edgardo Volosin, presidente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, ADEERA, su comisión directiva y el personal de la asociación participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera presidente de la asociación, rogando una oración en su memoria.
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