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LA NACION

PONFERRADA, Mario Esteban

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PONFERRADA, Mario Esteban, q.e.p.d. 13-10-2026. - Su mujer Rosario Laje Anaya; sus hijos Mario Augusto, Damiana y Matías, Patricio y Marisol, Justina y Alejandro, sus nietos Joaquina, Francisco, Simón, Gaspar y Amelia lo despedimos con mucho amor y rogamos una oración en su memoria. Lo vamos a extrañar muchísimo.

PONFERRADA, Mario Esteban, q.e.p.d. 13-10-2026. - Mireya Ponferrada despide a su hermano y ruega por su alma.

PONFERRADA, Mario Esteban, q.e.p.d. 13-10-2026. - Viviana Laje Anaya lo despide con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.

PONFERRADA, Mario Esteban, q.e.p.d. - 13-10-2026. - Mario Augusto Ponferrada y Juan Manuel Balvidares Alcorta participan su fallecimiento con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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