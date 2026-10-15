SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PONFERRADA, Mario, q.e.p.d. - Emalice Reynolds de Ponferrada e hijos Mercedes, Matías y Carolina, Ramiro y Karina y Santiago y Lucila y nietos Agustina, Tomás, Mateo, Joaquín, Isabel, Emilia y Ringo despedimos con mucha tristeza al querido Mario y abrazamos a Rosario y a sus hijos Mario Augusto, Damiana, Patricio, Justina, sus yernos y nietos. Los acompañamos con mucho cariño y rogamos una oración en su memoria.

✝ PONFERRADA, Mario, q.e.p.d., 13-10-2026. - Mirta Sabia de Ponferrada, sus hijas Victoria, Mariana y Sebastián Erman lo despiden con cariño y ruegan una oración por el.

✝ PONFERRADA, Mario. - Mercedes y Alejandro Rivera, Isabel, Carmen y Marcelo Pombo y Francisco de Larrechea acompañan a Damiana y a los Ponferrada con mucho cariño

Avisos fúnebres

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