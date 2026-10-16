1
PONFERRADA, Mario,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PONFERRADA, Mario, q.e.p.d. - Ricardo Giacchino y su hija Victoria despiden al amigo Mario con dolor y acompañan a su esposa Rosario e hijos con cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Kirk Douglas amenazó a Stanley Kubrick con su caballo para obligarlo a filmar una de las escenas más famosas de Espartaco
- 3
Hay alerta amarilla por tormentas con granizo para este viernes 16 de octubre: las provincias afectadas
- 4
Erich Fromm, psicoanalista: “Las personas egoístas son incapaces de querer a los demás, y tampoco son capaces de quererse a sí mismas”