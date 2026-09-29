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PORRONI, Carlos Ángel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PORRONI, Carlos Ángel, Ing. - Giorgio Alliata di Montereale, Francisco Tosi, Edgardo Levita, Patricio Persivale, Leonardo Schifani y las arquitectas Javiera Casanello e Ivana Passafaro expresan sus sentidas condolencias a su esposa Viviana y a sus hijas por su fallecimiento.
PORRONI, Carlos Ángel, Ing. - La comisión directiva del Círculo Italiano, los revisores de cuentas, el tribunal de honor, junto con la comunidad de socios y amigos de la institución, despiden al ingeniero Carlos Ángel Porroni, destacado colega y miembro de ella, dando el pésame a su esposa Viviana y a sus hijas.
Aviso publicado en la edición impresa
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