SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PORRONI, Carlos Ángel, Ing. - Giorgio Alliata di Montereale, Francisco Tosi, Edgardo Levita, Patricio Persivale, Leonardo Schifani y las arquitectas Javiera Casanello e Ivana Passafaro expresan sus sentidas condolencias a su esposa Viviana y a sus hijas por su fallecimiento.

PORRONI, Carlos Ángel, Ing. - La comisión directiva del Círculo Italiano, los revisores de cuentas, el tribunal de honor, junto con la comunidad de socios y amigos de la institución, despiden al ingeniero Carlos Ángel Porroni, destacado colega y miembro de ella, dando el pésame a su esposa Viviana y a sus hijas.

Avisos fúnebres

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