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PORTELA, María Carmen

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PORTELA, María Carmen, q.e.p.d., falleció el 28-10-2026. - Su esposo Marcelo Garré participa el fallecimiento de la querida Carmen y ruega una oración en su memoria. El velatorio dará inicio hoy, de 9 a 11 hs., en Calle 56, numero 735 entre 9 y 10, La Plata. - CASA OSACAR S.A., Tel. 4210375 - 4215510.

Avisos fúnebres
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