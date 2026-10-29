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PREDOLINI, Delia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PREDOLINI de ROIGT, Delia, q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios Av. Santa Fe 1664 participa con pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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