PREDOLINI PARERA, Delia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PREDOLINI PARERA de ROIGT, Delia, q.e.p.d. - Elena Gallino y Chichi Ketelhohn participan el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a Florencia, Ricardo y Felicitas y sus familias con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa