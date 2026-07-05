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PRUZZO, Ángel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PRUZZO, Ángel q.e.p.d., falleció el 4-7-2026. - Marcelo Condomí Alcorta y Carolina Arias Linares despiden con enorme cariño a Ángel y acompañan a María Angélica, a sus hijos y nietos en este triste momento, recordándolo siempre con su sabiduría y afectuosidad, rogando una oración en su memoria.

PRUZZO, Ángel, q.e.p.d. - Mario, Graciela y Diego de Ipola lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a Ángel (h.) y familia.

PRUZZO, Angel, q.e.p.d. - El Gourmet Club Argentino despide con dolor a su querido amigo y consocio y acompaña su familia en este triste momento.

PRUZZO, Angel, q.e.p.d. - Nani Gancedo de Ferrer e Iván Gancedo despiden al amigo inolvidable y abrazan a los Pruzzo con cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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