SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PUJANA, Roberto, q.e.p.d. - Ana Inés Etchepareborda, sus sobrinos Ignacio y Felisa, Juan y Yamila, Inés y Nicolás y sus sobrinos nietos Felicitas, Antonia, Joaquín, Isabel y Elena despiden a Roberto con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa