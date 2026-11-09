1
PUJANA, Roberto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PUJANA, Roberto, q.e.p.d. - Ana Inés Etchepareborda, sus sobrinos Ignacio y Felisa, Juan y Yamila, Inés y Nicolás y sus sobrinos nietos Felicitas, Antonia, Joaquín, Isabel y Elena despiden a Roberto con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El hincha de Rosario Central que pasó de viral por un festejo fallido a lanzar amenazas en redes sociales
- 3
Milei y su discurso ante el papa León XIV: “Me alegra ver a dirigentes de todo el arco político”
- 4
Christopher Atkins: el precio de convertirse en un sex symbol, su historia con Brooke Shields y el papel que perdió por sus excesos