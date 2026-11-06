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PUJANA, Roberto Román
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
"✝PUJANA, Roberto Román q.e.p.d., falleció el 5-11-2026. - Su esposa Josefina, sus hijos Mercedes, Roberto y Mariano; sus nietos: Tomás, Amparo, Catalina y Lucio participan con profundo dolor su fallecimiento y comunican que sus restos serán inhumados hoy, a las 14.30, en el Cementerio de la Chacarita.""Estarás siempre con nosotros"""
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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