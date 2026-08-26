SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

QUINCKE, Enrique, q.e.p.d. - Desde EGGER Argentina lamentamos profundamente el fallecimiento de Enrique Quincke, con quien tuvimos el placer de compartir tantos años de proyectos juntos. Nuestras condolencias y más sentido pésame para sus familiares y amigos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa