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QUINCKE, Enrique,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
QUINCKE, Enrique, q.e.p.d. - Desde EGGER Argentina lamentamos profundamente el fallecimiento de Enrique Quincke, con quien tuvimos el placer de compartir tantos años de proyectos juntos. Nuestras condolencias y más sentido pésame para sus familiares y amigos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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